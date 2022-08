«Die Wollnys» gehen teilweise stark weiter

Quotennews

Der Fernsehsender RTLZWEI setzte am Mittwoch auch seine Baby-Doku-Reihe am späten Abend fort.

Insgesamt zwölf neue Episoden vonstrahlte die Fernsehstation in den Monaten Januar und Februar 2021 aus. Nach fünf Monaten Pause hat die Produktionsfirma neuen Stoff gesammelt, mit dem man die Fans begeistern möchte. Im Auftakt besuchte man die Familie um die 22-jährige Tochter Lavinia, die im siebten Monat schwanger war.Das Kamerateam begleitete die Wollny-Tochter und Freund Tim unter anderem zur Frauenärztin. Dies ließen sich 0,71 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen, sodass ein Marktanteil von sehr guten 3,3 Prozent zu Stande kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr man 0,27 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf gute 6,1 Prozent. In der zweiten Ausgabe rückte die Auswanderung von Silvia und Harald näher. 0,70 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 3,0 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man nur noch mäßige 4,4 Prozent Marktanteil ein, Fußball bei RTL lässt grüßen. Die Reichweite lag bei 0,23 Millionen.Um 22.15 Uhr folgte eine neue Ausgabe von. Im Mittelpunkt der ersten Folge stand die 18-jährigen Schülerin Julia und ihr Freund. Das in Halle lebende Pärchen begeisterte 0,68 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,16 Millionen gemessen, der Marktanteil sorgte für weit unterdurchschnittliche 3,7 Prozent.