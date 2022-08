Primetime-Check

Wie schlug sich «Paar Love» in Sat.1? Kam ProSieben mit «Spy» auf gute Werte?

Am Mittwochabend erreichte das ZDF mitund3,79 sowie 3,34 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 17,1 sowie 15,0 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 8,6 und 9,4 Prozent Marktanteil ein. Unterdessen wollten 3,88 sowie 3,86 Millionen Zuschauer denbei RTL sehen, der mit 21,7 und 22,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte.Der vier Jahre alte Spielfilmbrachte dem Ersten 2,74 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur 5,2 Prozent möglich. Mitundfuhr die blaue Eins 1,77 und 1,48 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile rangierten bei 8,0 und 7,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 4,9 und 7,2 Prozent gemessen.Sat.1 sicherte sich mit1,09 Millionen Zuschauer, das von Ralf Schmitz moderierte Format sicherte sich fabelhafte 9,1 Prozent in der Zielgruppe. Der Spielfilmfuhr 0,76 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei mauen 7,3 Prozent. Zwei neue-Folgen brachten VOX 0,89 und 0,92 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen wurden mit 3,5 und 3,6 Prozent beziffert.Zwei-Geschichten lockten 0,71 und 0,70 Millionen Zuschauer ein, das Format von RTLZWEI unterhielt 6,1 und 4,4 Prozent der jungen Leute. Bei Kabel Eins ergatterte der Spielfilmimmerhin 0,90 Millionen, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf tolle 5,4 Prozent.