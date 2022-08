RTL zeigt «Sommerhaus» im alten Rhythmus

TV-News

Statt dreimal pro Woche strahlt RTL «Das Sommerhaus der Stars» wieder im Rhythmus Mittwoch und Sonntag aus. Los geht es Anfang September.

Im vergangenen Jahr hatte die sechste Staffel vonunter anderem die Aufgabe, das wenige Woche zuvor gestartete Nachrichtenformat «RTL Direkt» Auftrieb zu geben. Dafür wählte RTL eine ausgefallene Sendestrategie und zeigte drei Folgen pro Woche, jeweils von Dienstag bis Donnerstag. Den Einschaltquoten war dies nicht förderlich, denn in der Zielgruppe markierte das Reality-Format verhältnismäßige schwache 13,4 Prozent Marktanteil im Schnitt. Dies dürfte aber auch weniger auf Krawall gebürsteten Cast der Staffel gelegen haben.In diesem Jahr wählt der Kölner Sender nun wieder den Ausstrahlungsrhythmus von vor zwei Jahren und schickt das «Sommerhaus» ab dem 7. September immer mittwochs und sonntags auf Sendung. Diesmal mit dabei sind Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Kader Loth mit Ismet Atli, Ex-Fußballprofi Mario Basler mit Doris Büld, «Bauer sucht Frau»-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer, «DSDS»-Kultkandidat Cosimo Citiolo mit Nathalie Gaus, Ex-«Promi Big Brother»-Kandidat Eric Sindermann mit Katharina Hambuechen, YouTuber Marcel Dähne mit Lisa Wienberger, Fußballspieler Sascha Mölders mit Ivonne Mölders sowie Ex-«AWZ»-Star Stephen Dürr mit Katharina Dürr.Ob mit diesem Cast an die Erfolge von vor zwei Jahren angeknüpft werden kann? Damals war vor allem Michael Wendler mit seiner Freundin Laura Müller sowie Willi und Jasmin Herren Garanten für hohe Einschaltquoten. In der Spitze erzielte RTL 27,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Anders als damals öffnet das Sommerhaus wie in den beiden Jahren zuvor in diesem Jahr wieder im nordrhein-westfälischen Bocholt seine Türen.