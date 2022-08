A+E schnappt sich «If You Wish Upon Me»

US-Fernsehen

Die Produktion stammt von einer Tochterfirma des Unternehmens.

A+E Networks gibt, eine koreanische Dramaserie, die von der A+E-Studios-Einheit produziert wurde, am Mittwoch einen multinationalen Start. Die Serie erzählt die Geschichte eines verarmten Mannes mit einer problematischen Vergangenheit und einer verdrehten Einstellung, der sich zufällig dem Team Genie anschließt, einer Gruppe, die die letzten Wünsche von Hospizpatienten erfüllt. Er kümmert sich zum ersten Mal um andere Menschen als sich selbst und lernt, sein Herz zu öffnen und harmonisch zu leben. Jede Folge erzählt die Geschichte eines Hospiz-Patienten und die Reise des Team Genie, um seine Wünsche zu erfüllen.Die Show wurde von einer wahren Begebenheit der Make-a-Wish-Stiftung in den Niederlanden inspiriert, einer internationalen Stiftung, die als Drehscheibe für die Erfüllung von Wünschen für Kinder mit schweren Krankheiten fungiert. Die Adaption von «If You Wish Upon Me» fügt ein Hospiz-Setting hinzu und schafft glaubwürdige Charaktere und herzerwärmende Situationen.In Südkorea wird die Serie zuerst auf KBS zu sehen sein, gefolgt von Lifetime Korea. In anderen Ländern wird sie auf den Streaming-Plattformen Viu in 16 Märkten (Asien, Naher Osten und Südafrika), Viki (Amerika, Europa und Ozeanien) und U-Next in Japan zu sehen sein.