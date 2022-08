Sat.1 verlängert «99  Eine:r schlägt sie alle!» vorzeitig

TV-News

Die Spielshow fährt auch mit der zweiten Staffel gute Einschaltquoten ein.

Im Sommer 2021 strahlte Sat.1 erstmals am Freitagabend die neue Spielshowund konnte sich über sehr schöne Marktanteile mit im Schnitt 10,7 und in der Spitze 11,7 Prozent freuen. Folglich setzt der Bällchensender die Sendung in diesem Jahr fort. Florian Schmidt-Sommerfeld moderierte an der Seite seiner neuen Co-Moderatorin Melissa Khalaj bislang drei neue Folgen, eine vierte Ausgabe folgt am kommenden Freitag, 12. August. Und auch in diesem Jahr stimmt die Quotenbilanz, wenngleich die gemessenen 7,2, 10,5 und 8,7 Prozent nicht mehr ganz so hoch wie vor zwölf Monaten waren. Nichtsdestotrotz glaubt Senderchef Daniel Rosemann an das Format.Sat.1 bestätigte am Dienstag die Bestellung einer dritten Staffel, die von der Kölner Produktionsfirma Fabiola produziert wird. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sollen im Oktober stattfinden.In «99 – Eine:r schlägt sie alle!» wird das größte Allround-Talent der 99 Teilnehmer gesucht, denn in 98 verschiedenen Spielen geht es darum, jedes Mal nicht letzter zu werden. Im finalen Duell geht es dann um eine Siegprämie in Höhe von 99.000 Euro.