Schropp und Wagner ziehen in «Volles Haus!»

TV-News

Jochen Schropp und Jasmin Wagner alias Blümchen werden ab Winter die neue Nachmittagsshow in Sat.1 moderieren.

Die ‚Süddeutsche Zeitung‘ konnte am Montagabend bereits vermelden, dass Jasmin Wagner, vielen durch ihren Künstlernamen „Blümchen“ aus den 90ern bekannt, die beiden Moderatoren der neuen Sat.1-Showwerden, die ab Winter das Nachmittagsprogramm füllen soll. Am Dienstagmorgen bestätigte der Sender diese Nachricht ganz offiziell. Das Moderatoren-Duo werde „Teil eines Teams“, heißt es darin. Dies ist keine Überraschung, schließlich soll das Format täglich drei Stunden Sendezeit mit Live-Programm füllen, für zwei Personen ist dieses Pensum ohne Pausen kaum zu stemmen. Vielmehr dürfte es auf ein Moderationsteam wie beim «Sat.1 Frühstücksfernsehen» hinauslaufen.„Auf die Einweihungsparty von «Volles Haus!» freue ich mich unheimlich, denn sie markiert einen großen Startpunkt für mich und auch meine Rückkehr zu meinen Moderationswurzeln“, wird Jasmin Wagner in der Sat.1-Mitteilung zitiert. Weiter sagt sie: „Wir werden unseren Zuschauer:innen täglich die Tür öffnen und sie einladen, ihren Nachmittag gemeinsam mit uns zu verbringen – mit den wichtigsten Nachrichten und neuesten Promi-News, wenn wir gemeinsam die Küche unsicher machen oder zusammen im Garten werkeln. Und auch in den anderen Zimmern von «Volles Haus!» warten noch viele Überraschungen auf uns alle!“„Der Sat.1-Nachmittag wird live – und ich bin dabei! Ich freue mich wahnsinnig darauf, denn für mich hatte Live-Fernsehen schon immer den ganz besonderen Kick. Mit «Volles Haus!» geht Sat.1 ganz neue Wege, und wir dürfen das Haus mit Leben füllen. Wir werden die Zuschauer:innen informieren, zum Lachen bringen und beste Unterhaltung bieten. Ich kann es kaum erwarten einzuziehen“, erklärt Jochen Schropp.Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling sagt: „Jasmin Wagner und Jochen Schropp stehen als unser erstes Moderations-Duo perfekt für unsere neue Sat.1-Nachmittags-Show. Jasmin hat uns mit ihrer warmherzigen, spontanen und verbindlichen Art zu moderieren sehr überzeugt und ist genau die Richtige, um mit unseren Zuschauer:innen die Geschehnisse des Tages zu besprechen. Jochen kennen und lieben die Sat.1-Zuschauer:innen seit vielen Jahren aus Sendungen wie «Promi Big Brother» oder dem «Sat.1-Frühstücksfernsehen». Die beiden gehören ab Winter zu unserem festen Moderator:innen-Team für «Volles Haus!» und werden die Menschen an den Bildschirmen durch den Nachmittag in Sat.1 begleiten."Inhaltlich genaueres über «Volles Haus!», das von der Flat White Productions in Köln produziert wird und die Scripted-Reality-Sendungen ersetzen soll, ist derweil noch nicht bekannt. Sat.1 verspricht „wichtige und unterhaltsame News des Tages, Doku-Soaps, VIP-Geheimnisse, jede Menge Gäste und das Comeback des klassischen 90er-Jahre-TV-Talks“. Wie genau die Sendung aufgebaut und welchem Ablauf sie folgt, ist derzeit aber noch nicht bekannt.