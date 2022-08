ABC bestellt «Will Trent»

US-Fernsehen

Die Drama-Serie soll zum Jahreswechsel im Programm ausgestrahlt werden.

Die Dramaserieist offiziell bei ABC bestellt worden. Die Serie wurde ursprünglich im Februar bei ABC als Teil der Pilotfolge für die Saison 2022 bestellt. Die Serie basiert auf Karin Slaughters "Will Trent"-Romanreihe und folgt Special Agent Will Trent (Ramón Rodríguez) vom Georgia Bureau of Investigations (GBI). Trent wurde bei seiner Geburt ausgesetzt und durchlebte eine harte Zeit in Atlantas überlastetem Pflegesystem. Heute ist Will Trent entschlossen, seine einzigartige Sichtweise zu nutzen, um sicherzustellen, dass niemand mehr so im Stich gelassen wird wie er selbst, und hat die höchste Aufklärungsrate im GBI.Neben Rodríguez spielen in der Serie auch Erika Christensen als Angie Polaski, Iantha Richardson als Faith Mitchell, Jake McLaughlin als Michael Ormewood und Sonja Sohn als Amanda Wagner mit.Der Pilotfilm wurde von Liz Heldens und Dan Thomsen geschrieben, die beide auch als ausführende Produzenten fungieren. Slaughter ist auch ausführende Produzentin zusammen mit Oly Obst. Paul McGuigan führte Regie und war ausführender Produzent des Pilotfilms. 20th Television ist das Studio.