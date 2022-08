«Die Macher vom Rhein»: Nitro mit neuer Doku-Reihe

TV-News

Von der Quelle bis zur Mündung erstreckt sich der Rhein über 1.233 Kilometer. Rund um diese Strecke gibt es allerhand Berufe, die in dieser Doku-Serie porträtiert werden sollen.

Der RTL-Männersender Nitro hat bei den Screenforce Days vor wenigen Wochen „Adrenalin pur“ versprochen, wofür nicht nur Livesport, sondern auch verschiedene Dokumentations-Reihen sorgen sollen. Eine der angekündigten Serien hat nun einen Sendetermin erhalten. Nitro wirdab dem 3. September immer samstags ausstrahlen. Die sechs Ausgaben werden zudem auch bei RTL+ streambar sein.In der Doku-Serie werden Arbeiter rund um Deutschlands längsten Fluss porträtiert, die dafür sorgen, dass der Betrieb Tag und Nacht nicht zum Erliegen kommt. Dabei sind die Berufe so vielfältig wie die Natur selbst: vom Aufräumkommando über den Bootsbauer bis hin zur Kapitänin. In der ersten Folge steht Baustellenchef Michael Arz im Mittelpunkt, der sein Team mit klarer Ansprache und eisernen Nerven dirigiert. Es geht um Millimeterarbeit mit 170 Tonnen schweren Stahlteilen am Neubau der Autobahnbrücke der A1 über den Rhein. Zeitdruck auf der Lux-Werft: bisher steht da nur ein unfertiger Stahlkorpus, doch in zwölf Wochen soll das Fahrgastschiff "Möwe" bereits auf einem See fahren.«Die Macher vom Rhein» ist eine Produktion der Janus TV. Redaktionell verantwortlich ist Executive Producerin Isabell Junglen-Walden unter der Leitung von Alex Mueller, Leiter Eigenproduktion Multichannel.