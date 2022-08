Das Erste überzeugt mit doppelter «In aller Freundschaft»-Dosis

Quotennews

Währenddessen hatte das ZDF mit einer «ZDFzeit»-Doku über das schwedische Königshaus deutlich mehr Probleme.



Das Erste verzichtete zum Start der gestrigen Priemtime auf alte Folgen von «Die Kanzlei», sondern doppelte diese Woche die Dosis an neuen Ausgaben von. Zum Start der Primetime fanden sich so 3,58 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein, was hohen 15,9 Prozent Marktanteil glich. Bei den 0,34 Millionen Jüngeren war zudem eine solide Quote von 7,4 Prozent möglich.Die zweite Episode des Abends kletterte schließlich auf eine Reichweite von 4,14 Millionen Menschen. Damit setzte sich das Programm an die Spitze des Tagesrangliste. Zudem war dies der Bestwert, der seit mehr als einem Monat verbucht wurde. Für den Sender bedeutete dies eine starke Quote von 18,1 Prozent. Bei den 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieb das Resultat mit passablen 7,1 Prozent Marktanteil jedoch beinahe konstant.ZDF zeigte zur Primetime die Doku, für welche sich 2,27 Millionen Zuschauer interessierten. Somit wurde eine mäßige Quote von 10,1 Prozent verbucht. Bei den 0,20 Millionen Jüngeren standen schwache 4,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Ab 22.15 Uhr liefbei einem Publikum von 1,70 Millionen Menschen. Hier wurde ein mauer Marktanteil von 9,4 Prozent eingefahren. Die 0,32 Millionen jüngeren Fernsehenden sicherten sich ein solides Resultat von 7,5 Prozent.