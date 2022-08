«Navy CIS: Hawaii» nimmt wieder an Fahrt auf

Quotennews

Nach einem kleinen Durchhänger in den Vorwochen steigert sich das Interesse für die Krimiserie wieder.



Weiterhin zeigt Sat.1 zur Dienstagsprimetime jeweils eine neue Ausgabe von. Zuletzt hatte das Format etwas geschwächelt und war so vor zwei Wochen bei einem neuen Tiefstwert von 1,11 Millionen Zuschauern gelandet. Nun stellte sich aber wieder ein Aufwärtstrend ein. Gestern lag man so mit 1,18 Millionen Interessenten wieder im Senderschnitt von guten 5,2 Prozent. Bei den 0,30 Millionen Jüngeren kam so eine solide Quote von 6,4 Prozent zustande. Ab 23.15 Uhr fuhrbei 0,73 Millionen Zuschauern mit starken 6,9 Prozent Marktanteil den stärksten Wert seit ziemlich genau drei Jahren ein. Bei den 0,14 Millionen Umworbenen wurden annehmbare 5,4 Prozent eingefahren.RTLZWEI setzte weiterhin aufund bewegte hiermit 0,55 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Wie in der Vorwoche lag der Marktanteil mit 2,5 Prozent genau im Senderschnitt. Die 0,20 Millionen Werberelevanten landeten bei einem passablen Resultat von 4,1 Prozent. Im Anschluss erhöhtebei 0,49 Millionen Neugierigen auf starke 3,7 Prozent. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil ebenfalls auf 4,5 Prozent.Kabel Eins strahlte die Actionkomödieaus und überzeugte hiermit 0,58 Millionen Zuschauer, was annehmbare 2,7 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei den 0,17 Millionen Jüngeren wurde eine passable Sehbeteiligung von 3,6 Prozent gemessen.kletterte bei einer Reichweite von 0,41 Millionen Menschen auf hohe 3,8 Prozent Marktanteil. Mit 0,16 Millionen Umworbenen legte der Sender einen Sprung auf starke 6,2 Prozent hin.