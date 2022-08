Sundance-Gewinner «Descendant» startet im Oktober

Kino-News

Der preisgekrönte Dokumentarfilm hat endlich ein Release-Datum erhalten.

Beim Sundance Filmfestival wurdemit einem Preis bedacht, jetzt gehört er auch zur offiziellen Auswahl des 60. New York Film Festival. Außerdem gab Netflix bekannt, den Film ab dem 21. Oktober zu streamen. Unter der Regie von Margaret Brown folgt der Dokumentarfilm Mitgliedern von Africatown, einer kleinen Gemeinde in Alabama, die ihre persönlichen Geschichten und die Geschichte der Gemeinde als Nachfahren der Clotilda erzählen, dem letzten bekannten Schiff, das versklavte Afrikaner illegal in die Vereinigten Staaten brachte.Das Schiff kam 40 Jahre, nachdem der Handel mit afrikanischen Sklaven unter Strafe gestellt worden war, in Amerika an. Prompt wurde es verbrannt und seine Existenz geleugnet. Doch nun, so die Logline des Dokumentarfilms, holen die Nachfahren der Überlebenden der Clotilda nach einem Jahrhundert voller Geheimnisse und Spekulationen ihre Geschichte zurück"."Es war mir eine große Ehre, vier Jahre lang die Bewohner von Africatown bei ihrer Suche nach Gerechtigkeit und Versöhnung für das, was 1860 geschah und heute noch geschieht, zu begleiten", sagte Brown in einer Erklärung, in der er den Erwerb ankündigte. "Ich freue mich, dass durch Netflix und die globale Reichweite von Higher Ground ein Publikum auf der ganzen Welt diese mächtige Geschichte kennenlernen wird."