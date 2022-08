Für Hulu ist «Prey» ein riesiger Hit

US-Fernsehen

Außerdem legte Netflix seine Zahlen für seinen Hit «The Sandman» vor.

Die Premiere von, dem Action-Thriller-Prequel zu «Predator», auf Hulu hat in den ersten drei Tagen die meisten Zuschauer auf dem Disney-eigenen Streamingdienst erreicht – unter allen TV-Serien und Filmen. Das würde bedeuten, dass der Film in den ersten drei Tagen insgesamt mehr Zuschauer hatte als «The Kardashians», die laut Hulu im April die größte TV-Serienpremiere zu dieser Zeit war.Wie so oft bei Streaming-Plattformen geben Hulu und Disney+ jedoch nicht die genaue Anzahl der Stunden bekannt, in denen «Prey» gesehen wurde. Netflix hingegen veröffentlicht für die Titel seines Dienstes Statistiken und Ranglisten, die auf den in einem bestimmten Zeitraum insgesamt gestreamten Stunden basieren.Neil Gaimanswurde in den ersten drei Tagen seiner Verfügbarkeit auf Netflix rund 69,5 Millionen Stunden lang gesehen und landete damit auf Platz 1 der Top10-Rangliste des Streaminganbieters während des Zeitfensters vom 1. bis 7. August. Die Serie, die auf Gaimans gleichnamiger DC-Comicserie basiert und am 5. August Premiere feierte, folgt den Menschen und Orten, die von Morpheus (Tom Sturridge), dem Traumkönig, beeinflusst werden, während er die kosmischen – und menschlichen – Fehler, die er während seiner langen Existenz gemacht hat, wiedergutmacht. In Deutschland sind auf den Plätzen eins und drei «Manifest», «The Sandman» erreichte den zweiten Platz.