«Alles was ich liebe»: RTL Passion sichert sich norwegische Liebesserie

Im September zeigt der Pay-TV-Sender die acht Folgen, die von The Oslo Company produziert wurden. In den Hauptrollen spielen Mina Dale und Jakob Forst.

Der Bezahlsender RTL Passion hat die Ausstrahlung einer neuen Serie angekündigt, die aus Norwegen stammt. Ab dem 8. September zeigt der Spartensender immer donnerstags ab 20:15 Uhr zwei Folgen von. Die achtteilige Reihe ist mit Mina Dale als Sara und Jakob Fort als Jonas in den Hauptrollen besetzt, deren Partnerschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Denn Jonas sich einer rechtsradikalen Gruppierung angeschlossen und muss bald eine Entscheidung treffen, die Liebe zu Sara oder seine Ideologie?Zu Beginn der Geschichte ist Sara gerade nach Oslo gezogen und sitzt in der U-Bahn, als sie plötzlich einen Jungen wiedererkennt, mit dem sie vor Jahren als Kind in einem Sommercamp war – Jonas. Sie reden miteinander, fangen an zu daten und alte Gefühle flammen wieder auf. Schnell fühlt es sich so an, als gäbe es nur noch die beiden. Für immer. Sie ergänzen sich wunderbar und bei Sara kommt Jonas zur Ruhe, wie er es sonst nicht kann. Und doch kommen immer wieder Gedanken in ihm auf, die ihn keinen inneren Frieden finden lassen. Er ist überzeugt, einer „großen Sache“ auf der Spur zu sein – und dabei, sich zu radikalisieren und einer rechtsextremen Gruppierung anzuschließen. Doch in seinen Augen gibt es ein Problem: Niemand versteht seine politische Überzeugung, weshalb er mit seinen Freunden zunehmend in Konflikt gerät. Er beschließt, Sara besser nichts davon zu erzählen. Irgendwann fliegt alles auf. Sara findet sein Handy und entdeckt das Forum, in dem Jonas aktiv ist. Ein Forum, in dem Terroristen als Heilige gefeiert werden. Sofort konfrontiert sie ihn und Jonas muss sich entscheiden. Wie weit ist er bereit, für seine Ideologie zu gehen?«Alles was ich liebe» ist eine Produktion der The Oslo Company. Die Regie übernahm Stian Kristiansen, die Drehbücher stammen von Marie Hafting.