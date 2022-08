«Topf sucht Burdecki» startet mit guten Zahlen

Quotennews

Noch eine Promi-Dating-Show im privaten Fernsehen. Das kann doch nichts werden. Doch - mit Evelyn Burdecki!

Wer die Informationen zur neuen Sat.1-Showgelesen hat, wird womöglich gedacht haben: "Wirklich? Noch eine Promi-Dating-Show? Das kann doch nichts werden." Und dieser Gedankengang liegt nahe, wenn zudem darauf geschaut wird, dass Sat.1 dafür nicht etwa das Abendprogramm im Blick hatte, sondern sich Evelyn Burdecki am Vorabend ab 17:30 Uhr verlieben soll. Doch sämtliche kritischen Blicke im Vorfeld dürften mit den Zahlen der ersten Folge ausgelöscht werden, es lief schlichtweg nicht schlecht. An sich, lief es gut. 0,7 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 4,6 Prozent reicht zweifelsohne nicht zum Rekorde brechen, es lief jedoch klar besser als das Vorabendprogramm der letzten Wochen am Sonntag bei Sat.1.Was macht das Format als aus? Das Grundkonzept ist simpel. 21 Single-Männer können sich Evelyn Burdecki schnappen. In Folge eins durften sich Alexander, André, Andreas, Christian, David, Iosif, Pavel, Tuan und Tino versuchen - laut Burdecky muss ihr Traummann "spontan, nicht zu ernst und Zwiebel-Liebhaber" sein. Doch es geht nicht nur nach der ehemaligen Dschungel-Königin, auch Beziehungs-Experten stehen mit Rat und Tat zur Seite. Die Zielgruppe erreichte mit dem Konzept 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige, wodurch sich Sat.1 7,7 Prozent am entsprechenden Markt sicherte.Natürlich lässt sich nach der Auftakt-Folge noch keine Prognose für die Show geben, doch immerhin konnte Sat.1 einen guten Sonntag feiern, der sich auch nicht nur auf «Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben» beschränkte. Dieim Anschluss an die neue Show kamen auf 0,91 Millionen Zuschauer und 0,32 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen bei 4,4 und 7,6 Prozent.