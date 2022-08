Erfolgreicher Tier-Vorabend - Schwache Primetime: Der VOX-Tag

Quotennews

Das Samstags-Programm von VOX ist leicht beschrieben - erst die «Shopping Queen»-Woche, dann Tier-Formate, dann Primetime. Das wird problematisch, wenn die Primetime unter die Tageswerte fällt.

Zum Glück, muss an dieser Stelle schon begonnen werden, kann sich VOX auf seine stets stärkeren Tier-Formate am Vorabend verlassen. Doch der Reihe nach. Schon ab dem frühen Samstagmorgen wollte es VOX mit gewohnt sieben Folgenwissen. Die Folge ab 10 Uhr holte mit 0,26 Millionen Zuschauern (MA: 5,3 Prozent) die beste Reichweite, mit 0,058 Millionen Umworbenen (MA: 8,1 Prozent) war die Folge um kurz nach 7 am Morgen die beste Episode. Als ab 11:50 Uhr der Wochenrückblick mitbegann, sprangen einige Crime-Fans ab. Die erste Ausgabe der Guido-Show rutschte auf 0,12 Millionen Zuschauer und einen düsteren Marktanteil von 1,8 Prozent. Die Zielgruppe fiel ebenfalls ab, es verweilten dünne 0,046 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent des Marktes.Doch das Format erholte sich und bei der letzten Folge stellte man mit 0,38 Millionen Zuschauern einen neuen Tagesbestwert auf, wenn auch der Marktanteil von 3,9 Prozent weiterhin nicht berauschend war. Die Zielgruppe explodierte geradezu auf 0,13 Millionen Umworbene und daher ordentliche 6,8 Prozent. Dann konnte, ab 16:50 Uhr, VOX richtig punkten - die Tier-Shows begannen.holte direkt 0,63 Millionen Zuschauer und daher einen Marktanteil von 6,1 Prozent zum Sender mit der roten Kugel. Teile der Zielgruppe verabschiedeten sich hingegen, es verweilten 0,12 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter, der Marktanteil sank auf 5,5 Prozent. Doch nur kurz, dennholte im Anschluss nicht nur starke 0,81 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent am Markt, auch die Zielgruppe erstarkte mit 0,15 Millionen Werberelevanten und 6,5 Prozent Marktanteil.Ab 19:00 Uhr enttäuschte dann jedochwieder. Die Reichweite sank auf 0,7 MIllionen Zuschauer, der Marktanteil rutschte auf 4,2 Prozent ab. Auch die Zielgruppe schmälerte sich weiter auf 0,1 Millionen Zuschauer und einen dünneren Anteil von 3,6 Prozent. Nichtsdestotrotz holten die drei Tier-Shows am VOX-Tag als einzige Formate annehmbare Zahlen zu VOX , denn die Primetime fiel komplett durch. Mit 0,31 Millionen Zuschauern und einem schrecklichen Marktanteil von 1,5 Prozent gingüber den Äther. Zwar steigerte sich die klassische Zielgruppe sogar leicht auf 0,12 Millionen Umworbene, der Marktanteil sank dennoch gnadenlos auf 2,8 Prozent.