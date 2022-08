«Superman & Lois» bleibt schwach

Quotennews

Kabel Eins verbrennt sich munter weiter die Finger am «Superman & Lois» am Samstagabend.

Wie schon in den letzten beiden Wochen, schickt Kabel Eins drei Folgenin den Samstagabend und wieder laufen alle drei Folgen schlichtweg schlecht. Die drei Episoden wollten gestern erst 0,3, dann 0,32 und schließlich 0,33 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil verlief damit von 1,4 auf 1,5 und dann 1,7 Prozent. Immerhin war man damit besser als in der Vorwoche, als lediglich 0,27 und 0,26 Millionen für die beiden Episoden nach der Primetime gemessen werden konnten - hier lag der Marktanteil bei noch schlechteren 1,2 und 1,3 Prozent.Quasi also eine positive Entwicklung und tatsächlich - beim Blick auf die Zielgruppe war man ebenfalls in Teilen besser als letzten Samstag. Es schauten gestern konstant über alle drei Folgen 0,15 Millionen Umworbene zu, der Marktanteil bewegte sich damit von 3,8 auf 3,5 und schließlich 3,7 Prozent. Letzten Samstag startete die Serie mit 0,15 Millionen, fiel auf 0,13 und schließlich 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die letzte Folge vergangenen Samstag konnte dann nur noch 2,0 Prozent am Markt nachweisen. Also auch hier ein kleiner positiver Schimmer, der jedoch nicht den Anschein erwecken kann, dass die Serie in der Form eine sinnvolle Zukunft hätte.Zum Vergleich einige Tageswerte von Kabel Eins: Um 12:35 Uhr am Mittag holte0,41 Millionen Zuschauer ab. Der Marktanteil lag hier bei 5,6 Prozent und auch die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,18 Millionen Umworbenen und einem starken Marktanteil von 10,8 Prozent klar besser. Eine weitere Folge «Castle» kam noch auf 0,36 Millionen Zuschauer, später am Tag holtemit einer Episode 0,31 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent des Marktes.