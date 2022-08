«For All Mankind»-Showrunner erhält neuen Vertrag

US-Fernsehen

Sony Pictures Television schloss einen Kontrakt mit dem Leiter der Apple-Serie ab.

Matt Wolpert und Ben Nedivi – die Co-Autoren, Showrunner und ausführenden Produzenten von– haben ihren Gesamtvertrag mit Sony Pictures Television verlängert. Das Autorenduo war in den vergangenen zwei Jahren bei Sony tätig. Im Rahmen des Vertrages werden sie weiterhin als Showrunner von «For All Mankind» fungieren und darüber hinaus Drehbücher für alle Sender und Plattformen entwickeln."Wir sind begeistert, dass wir unsere Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von Sony fortsetzen können", so Wolpert und Nedivi. "«For All Mankind» ist für uns beide ein wahr gewordener Traum und wir können es kaum erwarten, die vierte Staffel der Serie und andere aufregende neue Projekte weiter voranzutreiben."«For All Mankind» wird auf dem Streaming-Dienst von Apple ausgestrahlt und wurde kürzlich für eine vierte Staffel verlängert. Die Produktion der neuen Staffel wird voraussichtlich im August beginnen. Sony Pictures Television produziert die Serie für Apple. Neben ihrer Arbeit an «For All Mankind» sind Wolpert und Nedivi auch als Autoren und Co-Executive Producer für die ersten Staffeln der FX-Anthologieserie «Fargo» bekannt.