Richa Moorjani macht bei «Fargo» mit

Für die fünfte Staffel wurden auch Joe Keery und Lamorne Morris gecastet.

Joe Keery, Lamorne Morris und Richa Moorjani sind die jüngsten Neuzugänge in der Besetzung von Staffel fünf vonbei FX. Das Trio gesellt sich zu den bereits angekündigten Hauptdarstellern Jon Hamm, Juno Temple und Jennifer Jason Leigh. Die meisten Details über die Charaktere, die jeder von ihnen spielen wird, werden noch unter Verschluss gehalten. Wie bereits angekündigt, spielt die neue Staffel im Jahr 2019 und stellt die Fragen, wann eine Entführung keine Entführung ist, und was passiert, wenn die eigene Frau nicht die eigene ist.Keery wird die Rolle des Gator Tillman spielen. Morris wird einen Charakter namens Witt Farr verkörpern und Moorjani schlüpft in die Rolle der Indira Olmstead. Noah Hawley ist der Schöpfer von «Fargo» und fungiert über seine Produktionsfirma 26 Keys auch als Regisseur und ausführender Produzent der Serie. Warren Littlefield und seine Produktionsfirma The Littlefield Company fungiert ebenfalls als ausführender Produzent, zusammen mit Joel und Ethan Coen, die den Film, auf dem die Serie basiert, geschrieben und inszeniert haben.Steve Stark von Toluca Pictures ist zusammen mit Kim Todd und Vincent Landay ebenfalls ausführender Produzent. «Fargo» wird von MGM Television und FX Productions produziert, wobei MGM Television als federführendes Studio fungiert und MGM die Serie international vertreibt.