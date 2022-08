«Das perfekte Dinner» badet weiter im Erfolg

Quotennews

Auch in der Daytime konnte VOX mit «Zwischen Tüll und Tränen» überzeugen.

Vergangene Woche lief es fürausgezeichnet. Zweimal waren zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe drin, am Dienstag stieg der Wert sogar auf 11,0 Prozent an. So hoch war das Ergebnis seit 2013 nicht mehr. Am Donnerstag folgten 10,0 Prozent. Am Freitag fiel man zwar auf 9,4 Prozent zurück, doch die Reichweite stieg auf 1,10 Millionen Zuschauer an. VOX kann dieser Tage mehr als nur zufrieden sein mit dem Vorabend-Klassiker.Auch am Montag waren die Werte wieder gut. Insgesamt schalteten 0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem Marktanteil von ordentlichen 5,3 Prozent entsprach. In der Zielgruppe schalteten wie am vergangenen Montag 0,30 Millionen Zuschauer ein, diesmal entsprach dies einer Einschaltquote von 8,6 Prozent und damit einem halben Punkt mehr als vor acht Tagen.Doch nicht nur «Das perfekte Dinner» lief gut, aucham Nachmittag war erfolgreich. Die Doppelfolge sahen ab 16:00 Uhr 0,48 und 0,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,12 und 0,17 Millionen der Zielgruppe angehörten. Die Marktanteile auf dem Gesamtmarkt steigerten sich von 5,0 auf starke 6,9 Prozent, bei den Umworbenen wurden tolle 7,9 und 8,7 Prozent gemessen.