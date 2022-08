«Zeig uns Deine Stimme» verliert die eine Million-Marke

Quotennews

In Folge drei sinkt das Interesse an der Rate-Sing-Show bei RTL weiter.

Nach nun drei Wochen muss an dieser Stelle sicherlich nicht mehr erklärt werden, dasstrotz neuem Namen kein neues RTL-Format ist, sondern der Sender schlichtnach zwei Staffeln schlicht ins Deutsche übersetzt hat. Acht vermeintliche Gesangstalente müssten begutachtet werden, zwei Kandidaten, gestern Tanja und Stefan, und Promis müssen sich entscheiden, ob die Talente wirklich singen können oder nicht. Auf den Promi-Stühlen durften gestern Frank Buschmann, Mirja Boes, Jorge González, Thomas Anders und Max Mutzke Platz nehmen, Laura Wontorra moderierte.Auch Sicht der Quoten warein bereits nicht wirklich erfolgreiches Format. In der Spitze holte die beste Folge der ersten beiden Staffeln 2,14 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 7,9 Prozent (Auftakt, 18. August 2020), die Zielgruppe war mit 1,11 Millionen Umworbenen und 14,3 Prozent (Auftakt Staffel 2/30. März 2021) am stärksten. Bis zum Schluss der zweiten Staffel hielt sich das Format rund um die 1,9 Millionen Zuschauer, während die Zielgruppe mit Zahlen zwischen 0,9 und 0,8 Millionen Werberelevanten nahezu immer die Zweistelligkeit halten konnte. Das klingt gut, doch nach damaligen Zahlen, lag das Format als Primetime-Show, damals noch am Dienstagabend, so gut wie nie über dem Senderschnitt. Grundsätzlich ist die Veränderung zum neuen Namen hin also zu verstehen.Da sich jedoch auch rein gar nichts Inhaltliches änderte, ist das Interesse an jetztdeutlich geringer. Wenn es auch das "neue" Format nicht leicht hat, Staffel zwei durfte noch Ende März bis Anfang Mai ins Rennen gehen, Staffel drei muss sich nun seit Mitte Juli bei Hitze und Sommerloch beweisen. Nach 1,19 Millionen Zuschauern zum Auftakt wollten 1,17 Millionen Folge zwei sehen, gestern ergaben sich noch 0,95 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil landete damit von zuletzt 4,5 Prozent auf gestern erreichten 4,1 Prozent. Die Zielgruppe verbesserte sich im Vergleich zur Vorwoche marginal. Letzten Sonntag sorgten 0,35 Millionen Zuschauer für 5,3 Prozent, gestern waren 0,27 Millionen Werberelevante für 5,5 Prozent gut.