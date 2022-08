«Land of Women» mit Eva Longoria geht in Serie

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Apple hat das Format bestellt.

Apple hat die Miniseriemit Eva Longoria und Carmen Maura in den Hauptrollen bestellt. Die auf sechs Episoden angelegte Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sandra Barneda. Longoria spielt Gala, eine New Yorker Hausfrau, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Mann die Familie in finanzielle Unregelmäßigkeiten verwickelt und sie gezwungen ist, mit ihrer alternden Mutter (Maura) und ihrer Tochter im College-Alter aus der Stadt zu fliehen.Um den gefährlichen Kriminellen zu entkommen, bei denen Galas inzwischen verschwundener Ehemann Schulden hat, verstecken sich die drei Frauen in demselben charmanten Weinort in Nordspanien, aus dem Galas Mutter vor 50 Jahren geflohen ist und geschworen hat, niemals zurückzukehren. Die Frauen versuchen einen Neuanfang und hoffen, dass ihre Identitäten unbekannt bleiben, aber der Klatsch und Tratsch in der kleinen Stadt verbreitet sich schnell und bringt ihre tiefsten Familiengeheimnisse und Wahrheiten ans Licht.Die Serie befindet sich derzeit in Spanien in der Vorproduktion und wird sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch gedreht und in beiden Sprachen zu sehen sein. Ramón Campos und Gema R. Neira werden das Buch für den Bildschirm adaptieren, wobei Campos auch als Showrunner fungieren wird. Longoria wird auch als ausführende Produzentin unter ihrem Label UnbeliEVAble Entertainment zusammen mit Ben Spector wirken. Teresa Fernández-Valdés wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren. Carlos Sedes wird Regie führen. Bambu Studios wird die Serie für Apple produzieren.