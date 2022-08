3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche stehen die Film-Wiederholungen im Mittelpunkt, die eine interessante Figur machten.

Im Jahr 2000 brachte Regisseur James Wong in die weltweiten Kinos. Das Drama über die sogenannte Überlistung des Schicksals durch den Tod zog Millionen Menschen in die Kinos, seither wurde der Film mit Devon Sawa, Ali Larter und Kerr Smith unzählige Male wiederholt. Sat.1 wiederholte den Spielfilm in der Nacht auf Sonntag, den 7. August, um 00.50 Uhr. 0,29 Millionen Zuschauer blieben wach, darunter 0,11 Millionen Umworbene. Man fuhr einen tollen Marktanteil von 8,3 Prozent ein.Der Spielfilm ist ein französischer Action-Thriller aus dem Jahr 2017. Regie führte Antonio Negret, das Drehbuch stammt von Michael Brendt und Derek Haas. Der Film, der überwiegend schlechte Kritiken erhielt, fand im Zuge der Corona-Pandemie den Weg zu RTL . Innerhalb von zwei Jahren ist er bereits zum fünften Mal ausgestrahlt worden. Dieses Mal in der Nacht auf Samstag bei RTLZWEI . 0,16 Millionen Zuschauer waren um 00.40 Uhr dabei, der Marktanteil lag bei 3,2 Prozent. Mit 0,05 Millionen jungen Menschen floppte der Film mit 3,4 Prozent.Jeffery Deaver und Jeremy Iacone schrieben den Film, der 1999 von Philipp Noyce umgesetzt wurde. Das Werk mit Denzel Washington und Angelina Jolie war am Dienstag gleich zwei Mal Bestandteil des Dienstagabends von Kabel Eins. Die Wiederholung um 00.55 Uhr sahen 0,16 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,06 Millionen junge Menschen dabei waren. Der Marktanteil lag bei tollen sechseinhalb Prozent. Davon profitierte auch das Magazin «Watch Me», das danach den Marktanteil hielt und auf 40.000 junge Menschen kam.