Neuer Vertrag zwischen Stan und Sony Pictures

Die beiden Unternehmen werden auch in Zukunft Geschäfte machen.

Die australische Streaming-Plattform Stan hat mit Sony Pictures Television einen neuen und erweiterten Vertrag über die Lieferung von Inhalten unterzeichnet. Das Unternehmen beschreibt den Vertrag als „eine neue, mehrjährige strategische Content-Partnerschaft mit Sony Pictures Television, die Stan eine brandneue, exklusive Reihe von Premium-Drama-Serien sichert. Die erweiterte Partnerschaft sieht die Ausweitung erfolgreicher Stan-Exklusivsendungen vor und bringt auch einen umfangreichen Katalog kultiger Sony Pictures Television-Serien und globaler Blockbuster-Filme zu Stan."Die Vereinbarung folgt auf frühere Abkommen mit den Hollywood-Anbietern Lionsgate, MGM, NBCU und Paramount für Premium-Skriptserien in Erstauflage. Die neue Sony Pictures Television wird Stan die australische Streaming-Exklusivität vonzur Verfügung stellen, einer halbstündigen Action-Comedy-Serie über einen motorisierten Außenseiter, dem die Chance auf ein besseres Leben geboten wird, aber nur, wenn er erfolgreich ein mysteriöses Paket durch ein postapokalyptisches Ödland liefern kann.Die neue Vereinbarung umfasst auch die Sony Pictures Television-Serien «Die Nanny», «Dawson's Creek» und «For Life» sowie einen Katalog von Film-Franchises, darunter «Spider-Man», «Jumanji» und «Men in Black». "Seit wir «Better Call Saul» haben, ist Sony Pictures ein wichtiger Partner von Stan. Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser neuen strategischen Partnerschaft auf unserer gut etablierten Beziehung aufzubauen", so Martin Kugeler, CEO von Stan.