«Tierbabys» als Bremsklotz am VOX-Nachmittag

TV-News

Statt der süßen und wilden Jungtiere sendet VOX künftig wieder «Mein Kind, dein Kind». Die Programmänderung findet noch in dieser Woche statt.

Seit diesem Monat hat VOX am werktäglichen Nachmittag alte Folgen der Samstag-Sendungprogrammiert, was sich nach anderthalb Wochen als Fehler abstempeln lässt. Die Ausgaben konnten zu keiner Zeit auf dem 14-Uhr-Sendeplatz überzeugen und krebsten meist bei weniger als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe herum. Dementsprechend entschieden die Verantwortlichen des Kölner Senders die Sendung bereits ab Donnerstag, 11. August, nicht mehr auszustrahlen und zurück zur angestammten Sendungzurückzukehren.Dabei handelt es sich wohl nicht um neue Folgen, welche Episoden genau gezeigt werden, ist derzeit allerdings noch offen. Die Schwäche der Tierbabys zog auch das direkte Umfeld der Sendung in Mitleidenschaft, denn der Nachlauf bestehend aushatte zuletzt spürbar Probleme. Lagen die Marktanteile Ende Juli teilweise noch jenseits der Neun-Prozent-Marke, setzte es am Montag und Dienstag dieser Woche nur 5,1 und 5,5 Prozent.«Mein Kind, dein Kind» soll nun helfen das Guido-Maria-Kretschmer-Format wieder auf das gewohnte Niveau zu hieven. Angesichts der Werte in der Woche vor der Pause scheint das nur Formsache zu sein, denn die Erziehungsratgeber-Sendung markierte einen durchschnittlichen Marktanteil von 8,3 Prozent. «Tierbabys – süß und wild!» kam bislang nur auf 3,8 Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen.