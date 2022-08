RTL hat genug von «Zeig uns deine Stimme»

TV-News

Außerdem nimmt der Sender «Chefkoch TV» bereits ab Ende August aus dem Programm, um sich ausführlich dem Leben von Prinzessin Diana zu widmen.

Im Sommer 2020 feierteein gelungenes Debüt und erzielte in der Zielgruppe Marktanteile von ordentlichen 13,1 und 11,1 Prozent. Die zweite Staffel, die nun nicht mehr aus zwei sondern sechs Episoden bestand, ließ aber erahnen, dass nicht alles rosig war, wie man es zu Beginn erahnen konnte. Zwar holte man im Schnitt weiterhin annehmbare 10,9 Prozent, doch einmal rutschte man auch magere 7,4 Prozent ab. RTL brachte die Sendung in diesem Sommer dennoch zurück, allerdings mit neuem Namen und auf einem anderen Sendeplatz.Der Planam Sonntagabend zur besten Sendezeit auszustrahlen, ging nicht auf. Nach 7,5 Prozent Marktanteil und gerade mal 1,19 Millionen Zuschauern ab drei Jahren rutschten die Werte in den vergangenen beiden Wochen auf 5,3 und 5,5 Prozent ab. Die Reichweite fiel gar unter die Millionen-Marke – zu wenig für eine Zukunft im RTL-Programm. Der Kölner Sender zieht mit sofortiger Wirkung den Stecker und zeigt sonntagabends künftig Spielfilme. Am 14. August istzu sehen, in den Wochen danach folgenundDamit haben die Verantwortlichen aber noch nicht genug am Programm geschraubt, denn auch am Vormittag ergibt sich Ende August eine Änderung. Wie bereits berichtet, löstdie Kochsendungauf dem 11-Uhr-Sendeplatz ab. Die crossmediale Sendung mit Alexander Herrmann fliegt aber bereits eine Woche vorher aus dem Programm. Anlässlich des 25. Todestages von Prinzessin Diana hatte RTL ohnehin eine ausführliche Berichterstattung mit Dokumentationen über das Leben von Lady Di geplant.Nun sieht der Ablauf wie folgt aus: Am Montag, 29. August, werden von 10:00 bis 12:00 Uhr die zwei Teile der Dokumentationgesendet, die sich mit den 70er- und 80er-Jahren beschäftigten. Nachfolgt dann der dritte Teil „Die 1990er: Königin der Herzen“, ehe um 16:00 Uhr die Dokufolgt.entfallen an diesem Tag ebenso wie «Chefkoch TV». Am Dienstag besthet der Vormittag sowie der Nachmittag ebenfalls aus drei Diana-Dokus (und 10 Uhr,um 11 Uhr undum 15 Uhr). Auch am Mittwoch, dem eigentlichen Todestag, kommt es zur Ausstrahlung von(10 Uhr),(11 Uhr) und(15 Uhr).Am Donnerstag und Freitag ersetzt «Die Retourenprofis» am Vormittag «Chefkoch TV», RTL sendet zwei Wiederholungen. Ab Montag, 5. September, meldet sich dann wie eingangs erwähnt Barbara Salesch zum Dienst. Für «Die Retourenprofis» endet der Einsatz am Vormittag mit dem 2. September. Ab jenem Montag setzt RTL auf dem 10-Uhr-Sendeplatz auf die Scripted-Reality-Serie, die im vergangenen Jahr aus dem Programm verschwand.