US-Gameshows wechseln Preisverleihung

US-Fernsehen

Ab dem Jahr 2023 ist die Kategorie nicht mehr Teil der Daytime Awards.

Als Teil der laufenden Emmy-Neuordnung zwischen der Television Academy (der Westküsten-Organisation, die früher als Academy of Television Arts & Sciences bekannt war) und der in New York ansässigen National Academy of Television Arts & Sciences werden die beiden Seiten ab dem nächsten Jahr die Kategorien für Gameshows von den Daytime Emmys zu den Primetime Emmys verlagern.Die Entscheidung kommt, nachdem sich die beiden Organisationen bereits darauf geeinigt hatten, viele Programmkategorien nach Genre statt nach Tageszeit zu vergeben. Ein Knackpunkt bei einer solchen Vereinbarung waren die Spielshows.Die neue Primetime-Emmy-Kategorie für herausragende Spielshows "wird künftig an Sendungen mit Spielelementen vergeben, die hauptsächlich im Studio stattfinden und mentale Herausforderungen beinhalten", so die beiden Organisationen in einer Ankündigung am Donnerstag. "Sie müssen in sich abgeschlossen sein oder eine Fortsetzung haben (der Gewinner wird in der nächsten Folge fortgesetzt) und können nicht in einem Bogen gesendet werden."Bei den Primetime Emmys gibt es bereits eine Kategorie "Herausragendes Wettbewerbsprogramm", in der Programme mit realitätsnahen Geschicklichkeitswettbewerben ausgezeichnet werden. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird die Kategorie für letztere zu ihrem ursprünglichen Namen "outstanding reality competition program" zurückkehren. Außerdem müssen Spielshows und Reality-Wettbewerbssendungen, an denen ausschließlich Kinder teilnehmen, bei den Children's & Family Emmy Awards eingereicht werden.