FOX kann Werbeerlöse steigern

Wirtschaft

Der Eigentümer von FOX, Fox News und den FOX-Sendern ist zufrieden.

Bei der Fox Corp. gibt es derzeit keine Probleme mit dem Verkauf von Werbung. Der Eigentümer des Fox News Channel und des Fox-Sendernetzwerks gab bekannt, dass der Gewinn im vierten Quartal des Geschäftsjahres gestiegen ist, was zum Teil auf politische Werbung im Vorfeld der Zwischenwahlen 2022 bei den lokalen Sendern sowie auf höhere Preise und Einschaltquoten beim Fox-News-Media-Portfolio zurückzuführen ist. Außerdem stiegen die Partnergebühren sowohl im Kabel als auch im Rundfunk.Fox Corp. gab an, dass der Umsatz im Berichtszeitraum um fünf Prozent auf 3,03 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, verglichen mit 2,89 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. "Diese Ergebnisse bestätigen die Strategie, die wir vor drei Jahren eingeschlagen haben – uns auf Live-Nachrichten und Sport zu konzentrieren und gleichzeitig in wachstumsstarke digitale Initiativen zu investieren, um eine Plattform für kontinuierliches Wachstum zu schaffen", sagte Lachlan Murdoch, Chairman und CEO des Unternehmens, in einer vorbereiteten Erklärung. Während einer Telefonkonferenz mit Investoren am Mittwoch fügte Murdoch hinzu: "Wir sehen derzeit keine negativen Auswirkungen auf die Werbung in unserem Geschäft."Keines der größten Medienunternehmen des Landes hat sein Vermögen so eng an die Werbeausgaben gekoppelt wie Fox. Das umfangreichste Streaming-Angebot des Unternehmens, Tubi, ist kostenlos und werbeunterstützt und erfordert kein Abonnement oder bietet Programme ohne Werbeunterbrechung. Und das Network FOX hat sich zu einem Unterhaltungskonglomerat entwickelt, das sich weitgehend auf Live-Events konzentriert.