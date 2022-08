Quotencheck

ProSieben Maxx setzte im Frühjahr und Sommer auf die Wiederholung der Fox-Sitcom «The Mick». Wie lief es für die Zweitverwertung?

ProSieben Maxx kramte in diesem Jahr die Sitcomaus dem Archiv hervor und füllte damit seit Ende März die Teile der Primetime am Mittwochabend. Das US-Network Fox ließ von BingBangBoom Productions, 3 Arts Entertainment und 20th Century Fox Television zwischen 2017 und 2018 insgesamt zwei Staffeln und insgesamt 37 Episoden produzieren. Das Comedy-Format konnte nie wirklich die Kritiker überzeugen und auch auf dem Quotenmarkt ging es stetig bergab, sodass die Serie kurz nach dem Finale der zweiten Runde eingestellt wurde. Während den Pilot-Film am Neujahrstag 2017 über zehn Millionen US-Amerikaner sahen, verfolgten das Finale nur noch rund 2,8 Millionen im linearen Fernsehen.Die Wiederholung der ersten Staffel sorgte bei ProSieben Maxx zwischen März und Mai für durchschnittlich 100.000 Primetime-Zuschauer, was einem Marktanteil von schwachen 0,4 Prozentpunkten entsprach. Mit 60.000 14- bis 49-jährigen Sehern fiel auch das Ergebnis in der Zielgruppe unterdurchschnittlich aus. Der Marktanteil belief sich auf 0,9 Prozent. Konnte die zweite Staffel für eine Verbesserung sorgen? Den Auftakt bekam das Publikum am 1. Juni serviert. Die Doppelfolge ab 21:10 Uhr sahen 0,11 und 0,07 Millionen Zuschauer, von denen 0,09 und 0,04 Millionen im werberelevanten Alter waren. Auf dem Gesamtmarkt fuhr man 0,4 und 0,3 Prozent ein, in der Zielgruppe waren die Werte mit 1,4 und 0,6 Prozent stark schwankend.Ähnliches gab es auch eine Woche später zu vermelden. Die Reichweite stieg auf 0,12 und 0,11 Millionen, sodass Marktanteile von 0,5 und 0,4 Prozent drin waren, doch in der Zielgruppe kam man erneut nicht über 1,4 und 0,8 Prozent hinaus. Etwas konstanter lief es in den beiden Folgewochen, als die Episoden fünf und sechs 1,4 und 1,3 sowie die Folgen sieben und acht solide 1,6 und 1,1 Prozent bei den Umworbenen einfuhren. Die Reichweiten bewegten sich stets um die 100.000er-Marke. Ende Juni rutschte man wieder unter die Ein-Prozent-Hürde. «The Mick» verzeichnete am 29. Juni 1,2 Prozent und mit der späteren Episode ab 21:40 Uhr schwache 0,9 Prozent.Der Juli begann mit Werten im tiefroten Bereich. Der Sommer sowie die Frauen-EM ließen die Zuschauerzahlen purzeln, die Reichweite sank auf gerade mal 50.000 Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil halbierte sich auf 0,2 Prozent. In der Zielgruppe sorgten 40.000 und 30.000 Zuschauer für katastrophale 0,7 und 0,6 Prozent Marktanteil. Im weiteren Verlauf der Staffel steigerte man sich zwar wieder, doch mit Marktanteil von maximal 1,2 Prozent blieb das Ergebnis weiterhin im ungenügenden Bereich.Im Durschnitt sahen die zweite Staffel 10.000 Zuschauer weniger als die im Frühjahr wiederholte erste Runde. Mit 0,09 Millionen Zuschauern verblieb der Marktanteil bei 0,4 Prozent. Die Reichweite in der Zielgruppe blieb mit 60.000 14- bis 49-Jährigen konstant, der Marktanteil verbesserte sich auf weiterhin schwache 1,1 Prozent.