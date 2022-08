Schalke-Doku von RTL+ startet Mitte September

TV-News

In «Schalke 04 – Zurück zum Wir» sprechen Vereinslegenden wie Huub Stevens, Gerald Asamoah oder Mike Büskens über die vergangene Spielzeit in der 2. Bundesliga.

„Wir wollen den Fußballfans auf RTL+ eine neue Heimat bieten – mit exklusiven Spielen der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League, aber auch mit Dokus über Helden des deutschen Fußballs“, erklärte RTL+-Programmdirektorin Frauke Neeb im Juni bei der Ankündigung der Doku-Serie. In der sechsteiligen Reihe wurde die Zweitliga-Saison des FC Schalke 04 begleitet, die mit der triumphalen Meisterschaft und der damit verbundenen Rückkehr ins Oberhaus endete.Fans des Vereins und Anhänger von Sportdokumentationen dürfen sich auf den 15. September freuen, dann erscheinen die sechs Episoden bei RTL+. Bereits sechs Tage zuvor lädt der Verein zur großen Preview der ersten zwei Folgen in die eigene Veltins-Arena ein. In der Doku, die von Warner Bros. ITVP Deutschland produziert wurde, wird neben dem sportlichen Erfolg auch der herausfordernde Kaderumbau nach dem Abstieg sowie die finanzielle Schieflage des Vereins thematisiert.Sportdirektor Rouven Schröder und die Vereinsvorstände Peter Knäbel, Christina Rühl-Hamers sowie Dr. Bernd Schröder ordnen die Situation ein und blicken auf den beispiellosen Umbruch, den der Club auf allen Ebenen hinter sich hat. Vereinsikonen wie Gerald Asamoah, Mike Büskens oder Huub Stevens kommen ebenfalls zu Wort und erklären, was Schalke für die gesamte Region bedeutet. Und auch die unerschütterlichen Fans zeigen, wie sehr sie trotz aller Widrigkeiten zu ihrem Herzensclub stehen.„Wir danken dem FC Schalke 04, der Mannschaft und den Fans, dass wir sie bei ihrer emotionalen Heldenreise begleiten durften und freuen uns sehr darauf sie zusammen mit unserem Produktionspartner Warner Bros. im Herbst auf RTL+ noch einmal aufleben zu lassen“, so Neeb.