Sundance Now bestellt zwei weitere Serien

US-Fernsehen

Unter den Formaten ist die Thomasin-McKenzie-Serie «Totally, Completely Fine».

AMC Networks' Sundance Now hat mitundzwei neue Titel in das Programm der Streaming-Plattform für 2023 aufgenommen. Die Serie «Totally, Completely Fine», die von Gretel Vella geschrieben, kreiert und produziert wurde, erforscht die Komplexität der Trauer, die Kraft der Freundschaft und die Möglichkeiten, wie unsere Traurigkeit uns vereinen kann.Inspiriert von wahren Begebenheiten, folgt die sechsteilige düstere Komödie der 20-jährigen Vivian Cunningham (Thomasin McKenzie), deren Leben ein einziges Chaos ist, die aber dennoch die Aufgabe hat, Menschen zu helfen, die dem Abgrund zu nahe kommen, während sie ihre eigenen komödiantischen Katastrophen erlebt, wie beispielsweise den veganen Imbisswagen ihres Bruders versehentlich mit einem Vape mit Speckgeschmack abzufackeln.«Sanctuary» basiert auf dem Roman von V.V. James und erzählt die Geschichte einer fiktiven britischen Kleinstadt gleichen Namens, in der das tägliche Leben durch Mordvorwürfe erschüttert wird, nachdem der örtliche Goldjunge nach einem unerklärlichen Unfall tot aufgefunden wird. Die Ereignisse lösen eine moderne Hexenjagd aus, bei der die Stadtbewohner ihre Paranoia und ihr Misstrauen auf die in Sanctuary ansässige Hexe und ihre Tochter abladen, die in dieser Fantasy-Krimiserie vorkommen.