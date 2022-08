Uwe Seeler-Beerdigung mit großem Publikum

Quotennews

Im Anschluss setzte Das Erste auf «Team Hirschhausen». Das fuhr zumindest keinen neuen Tiefstwert ein.

Der bekannte Hamburger Fußballer Uwe Seeler verstarb am 21. Juli 2022 im Stadtteil Norderstedt. Am Mittwoch folgte die Trauerfeier, die vom Norddeutschen Rundfunk übertragen wurde. Die NDR-Sendung, die von Julia-Niharika Sen und Alexander Bommes moderiert wurde, erreichte 0,173, 0,237 und 0,245 Millionen Zuschauer und 13,7, 16,1 sowie 15,7 Prozent Marktanteil im NDR-Gebiet. Nach der Trauerfeier, bei der der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Peter Tschentscher und Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast waren, wiederholte man. Das halbstündige Interview mit Ilka und Uwe Seeler, geführt von Reinhold Beckmann, verfolgten noch einmal 0,249 Millionen Zuschauer, im NDR-Gebiet fuhr die Sendung 16,0 Prozent Marktanteil ein.Das Erste übertrug zwischen 14.00 und 15.00 Uhr die Trauerfeier von Seeler aus. 1,05 Millionen Fernsehzuschauer wurden gemessen, die Sendung für den Ehrenbürger der Hansestadt Hamburg verbuchte einen Marktanteil von 12,7 Prozent. Aber nur 40.000 14- bis 49-Jährigen hörten den Kommentar von Alexander Bleick. Der Marktanteil belief sich auf miese 2,6 Prozent.verharrte mit der 13. Ausgabe auf dem schlechten Niveau. Am Dienstag waren nur 0,34 Millionen Zuschauer dabei, am Mittwoch kam die Folge mit Küchenchef Philipp Zitterbart auf 0,43 Millionen Zuschauer und 5,1 Prozent. Mit Dr. Yael Adler sprach Hirschhausen über die verschiedenen Zuckerarten und mit Dr. Anna Brock tauschte man sich zum Thema Long Covid aus. 0,03 Millionen junge Zuschauer waren dabei und sorgten für 2,0 Prozent bei den jungen Menschen. Man mag es für unmöglich halten, aber Das Erste verbuchte mit Hirschhausen schon schlechtere Werte.