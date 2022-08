Vince Gilligan plant noch kein weiteres «Breaking Bad»-Spin-off

TV-News

Der Produzent der AMC-Serie hat bislang – außerhalb von «Breaking Bad» – bislang wenig zu Papier gebracht.

Am kommenden Montag wird AMC eine der am meisten erwarteten Episoden des Jahres 2022 ausstrahlen: das Serienfinale von, dem sechs Staffeln dauernden Spin-off des Hit-Dramasvon den Co-Schöpfern Peter Gould und Vince Gilligan. Auf der Sommer-Pressetour der Television Critics Association 2022 sagten Gould und Gilligan, dass sie das Universum dieser Serien nicht überstrapazieren wollten, schlossen aber die Möglichkeit eines weiteren Ablegers nicht ganz aus."Vegas-Metaphern sind wahrscheinlich ein Fehler, aber man kann nicht immer und immer wieder alles auf Rot 21 setzen", sagte Gilligan. "Wir haben es wahrscheinlich übertrieben, ein Spin-off von «Breaking Bad» zu machen. Ich könnte mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein, und dann habe ich «El Camino» [ein «Breaking Bad»-Fortsetzungsfilm] gemacht, und darauf bin ich sehr stolz, aber... man sollte besser wissen, wann man die Party verlassen muss.""Also habe ich im Moment keine Pläne, noch etwas in diesem Universum zu machen", fuhr er fort, bevor er hinzufügte: "Ich weiß, dass ich am Ende von «Breaking Bad» gefragt wurde und ich habe die gleiche Antwort gegeben. Ich muss mir selbst beweisen, dass ich kein One-Trick-Pony bin. Ich liebe es, mit diesen Leuten zu arbeiten – ich möchte die Band auf jeden Fall zusammenhalten, aber in einem anderen Universum."