Tatiana Maslany spielt die Hauptrolle in «Invitation to a Bonfire»

US-Fernsehen

Der Star aus «Orphan Black» kommt nun beim Pay-TV-Sender AMC unter.

Tatiana Maslany wurde für die Rolle inverpflichtet, der kommenden AMC-Serie von Rachel Caris Love, die von der gemeinsamen Ehe von Vladimir und Vera Nabokov inspiriert ist. Sie wird auch als ausführende Produzentin an dem Projekt mitwirken, das 2023 in die Kinos kommen soll.Die Besetzung von Maslany wurde während der Präsentation von AMC auf der Sommerpressetour der Television Critics Association 2022 bekannt gegeben. Sie gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Freya Mavor, Pilou Asbæk und Ngozi Anyanwu.«Invitation to a Bonfire» basiert auf dem Roman von Adrienne Celt und spielt in einem Mädcheninternat in den 1930er Jahren. Die Serie folgt Zoya (Mavor), einer jungen russischen Immigrantin und Hausmeisterin, die in eine tödliche Dreiecksbeziehung mit dem neuesten Mitglied des Lehrkörpers der Schule, Leo (Asbæk) – einem rätselhaften Schriftsteller – und der bezaubernden Vera (Maslany), die Leos Frau, seine Lektorin und sein Ein und Alles ist, hineingezogen wird. Staffel eins wird sechs Episoden umfassen.