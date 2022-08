«Cut it»: sixx startet nächste Eigenproduktion ab September

TV-News

Außerdem befindet sich mit «Finding Beauty» das nächste Format in der Pipeline und soll ab Oktober starten.

„2022 wird das Jahr mit den meisten Eigenproduktionen", versprach sixx-Senderchefin Ellen Koch im Rahmen der Screenforce Days vor gut zwei Monaten. Mitsendet der Frauensender derzeit bereits das erste selbst produzierte Format, doch die Quoten könnten kaum schlechter sein. Zuletzt rutschte die von Melissa Khalaj moderierte Sendung erschreckend niedrige 0,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Vorerst hält man bei sixx aber an der Sendung fest, genauso wie am Plan der weiteren Eigenproduktionen.Am 2. September startet nämlich mitdas nächste Format. Immer freitags um 20:15 Uhr sendet sixx sechs Folgen der von Lightkid produzierten Umstyling-Show, in der frisch ausgelernte Friseure um das perfekte Umstyling konkurrieren. Mit Schere, Farbe, Föhn und Pinsel kreieren die Nachwuchstalente den perfekten "VorHAIR NachHAIR"-Look für ihre Kundinnen. Bewertet wird das Ganze vom Berliner Styling-Experten Denny K.Und auch eine weitere Eigenproduktion steht bereits in den Startlöchern. Ab Oktober zeigt sixx die sechsteilige Doku-Reihe, die von Watch Lola produziert wird. Darin werden vier plastische Chirurginnen und ihre Patientinnen auf dem Weg zu einem positiveren Selbstbild begleitet. Die drei Münchner Beauty-Docs Dr. Anna-Theresa Lipp, Dr. Susanne Morath, Dr. Luise Berger sowie die Berlinerin Dr. Isabel Edusei unterstützen ihre Patientinnen, sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.