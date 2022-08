Podstars

Komplexe, vielseitige und sympathische Fußballberichterstattung - Ein Podcast für die Fußball-Leidenschaft.

Die Kopfhörer rausholen, Lautstärke hochdrehen und entspannen - In den letzten Jahren haben vor allem Podcasts extrem an Beliebtheit gewonnen und sind mittlerweile fester Bestandteil des Alltags. Als stiller Gast kann man interessanten Gesprächen und Diskussionen lauschen und hat die Möglichkeiten zum Entspannen, Abschalten und um Langeweile entgegenzuwirken. Ob man nun unterhalten werden oder etwas Neues lernen möchte - Die Auswahl an Podcasts und den verschiedenen Genres ist mittlerweile extrem groß. Da in Deutschland besonders der Fußballsport fester Bestandteil der Kultur und des Alltags ist, ist der Podcast «Rasenfunk» extrem gefragt. Ob ausführliche Diskussionen zu bestimmten, aktuellen Spielen, eine umfassende Berichterstattung oder interessante Informationen zu Spielern und Co. Der Podcast ist die ideale Lösung für alle Fußball-Begeisterte, die ihre Leidenschaft auch neben der Spielzeit ausleben möchten.Die Köpfe hinter diesem sportlichen Podcast sind Frank Helmschrott und Max-Jacob Ost. Als sie sich vor einigen Jahren über Fußballberichterstattungen unterhielten, bemerkten sie die eintönigen, oberflächlichen und häufig sehr ähnlichen Erzählungen der Moderatoren. Immer wieder liegt der Fokus auf den gleichen Vereinen und Fußballern und es bleibt kaum Zeit, um sich ausgiebig und umfassend über das ein oder andere Spiel auszutauschen. Daraufhin entstand schließlich die Idee für ein eigenes, selbstständig geführtes Format, um sich etwas komplexer und analytischer mit dem Fußball auseinanderzusetzen und ins Gespräch zu kommen.Aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Podcasts lag die Wahl dieses Formats auf der Hand. Es gibt genug Raum für umfassende Diskussionen und man ist deutlich flexibler, was die Länge und Dauer einzelner Podcast-Folgen betrifft. Nach anfänglichen Versuchen und Probeläufen entstand 2014 schließlich der Podcast "Rasenfunk", um sich ausführlich und in entspannter Atmosphäre über Fußballspiele, Spieler und Spielentscheidungen zu unterhalten. Gehostet wird der Podcast bei "Podigee".Für die Gründer Frank und Max ist der Podcast mittlerweile zum Beruf geworden und verbindet Hobby und Leidenschaft für den Fußball. Zwei Jahre nach Veröffentlichung des Podcasts wurde der Rasenfunk Support-Club gegründet, was folgende Vorteile hat: Keine störende Werbung, keine nervigen Sponsoren und keine Paywalls. Das heißt, der Podcast verzichtet auf den klassischen Finanzierungsweg, sondern finanziert sich durch freiwillige Zahlungen und "Spenden" durch Zuhörer*innen. Mittlerweile ist der Podcast so erfolgreich, dass Gäste ein kleines Honorar bekommen, welches in den letzten zwei Jahren mehrfach erhöht wurde.Zum Großteil ist Max als Moderator zu hören, während sich Frank um alles Wichtige im Hintergrund kümmert. Frank ist vor allem im "Rasenfunk-Royal" nach einer Bundesligasaison oder in Extra-Sendungen zu hören.