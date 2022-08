CNN-Inhalte landen bei Discovery+

US-Fernsehen

Dokumentationen und Co. werden bei dem Streamingdienst unterkommen.

CNN, das kurzzeitig ein eigenes, maßgeschneidertes Streaming-Angebot hatte, zieht in eine größere Breitbandumgebung um. Warner Bros. Discovery, das den im Entstehen begriffenen Streaming-Hub CNN+ im April nur wenige Wochen nach seinem Start geschlossen hat, wird auf dem Abonnement-Video-Hub Discovery+ eine CNN Originals-Sektion einrichten und damit einen neuen Ort für CNN-Serien und Dokumentarfilme sowie Originalprogramme des Schwester-Kabelnetzes HLN schaffen, das sich hauptsächlich auf True-Crime-Inhalte konzentriert. Das CNN-Programm wird ab dem 19. August verfügbar sein."True Crime, Food und Reiseprogramme gehören zu den meistgesehenen Genres für Discovery+-Zuschauer, so dass diese Titel von CNN genau in unsere erstklassige Sammlung von ungeschriebenen Inhalten passen", sagte JB Perrette, Präsident und CEO des Streaming-Geschäfts von Warner Bros. Discovery, in einer Erklärung. "Wir freuen uns, unseren Abonnenten Zugang zu einem umfassenden Angebot an CNN-Original-Serien zu bieten, die sie mit ihrem bestehenden Abonnement streamen können."Die Abonnenten können mehr als 800 Episoden von Programmen ansehen, darunter Bourdains «Parts Unknown». Stanley Tuccis «Searching for Italy» und W. Kamau Bells «United Shades of America». Serien wie «The History of Comedy» und «The History of the Sitcom» werden ebenfalls verfügbar sein, ebenso wie HLN-Titel von «Death Row Stories» bis «The Hunt With John Walsh». Ausgewählte Titel aus der CNN Films-Bibliothek werden exklusiv auf Discovery+ gestreamt.