Mangnolia-Content geht zu HBO Max

US-Fernsehen

Die «Fixxer Upper»-Stars Chip und Joanna Gaines laufen künftig auch bei der Schwesterplattform.

Das Magnolia-Network-Programm von Chip und Joanna Gaines, darunter alle fünf Staffeln von HGTVs «Fixer Upper», wird ab September auf HBO Max gestreamt. Laut einer Quelle werden "ausgewählte" Titel von Magnolia Network am Freitag, den 30. September, auf den Streamer kommen, als Teil einer Seite mit "kuratierten" Inhalten von den Gaines, zu denen «Fixer Upper: Welcome Home», «Magnolia Table with Joanna Gaines» und «The Lost Kitchen», neben anderen Serien.Die ehemaligen HGTV-Superstars starteten ihren linearen Magnolia- und Streaming-Kanal im vergangenen Jahr in Partnerschaft mit Discovery, noch vor der Fusion von Discovery mit WarnerMedia.Aus Branchenkreisen heißt es, dass die neue Serie «Fixer Upper: The Castle», in deren Mittelpunkt die Renovierung des 100 Jahre alten Schlosses der Gaines in Waco, Texas, steht, am 14. Oktober auf HBO Max zusammen mit dem linearen Magnolia Network und Discovery+ Premiere haben wird.