Günther Jauch und Hans Sigl rocken den Abend

Quotennews

Am Donnerstag ging es bei «Wer wird Millionär?» um drei Millionen Euro. Die Top-Reichweiten wurden sogar ausgebaut.

Auch nach zwei Jahrzehnten istimmer noch ein heißes Eisen im RTL-Programm. Die aus Köln kommende Fernsehstation strahlte in dieser Woche vier neue Folgen aus, am Mittwoch wurde der vorläufige Höhepunkt von 3,24 Millionen Fernsehzuschauern erreicht. Am Donnerstag schickte man das Finale auf Sendung, das bis 23.20 Uhr 4,21 Millionen Zuschauer holte.Die Quizshow mit Günther Jauch in der Moderationsrolle verzeichnete einen hervorragenden Marktanteil von 20,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern war der Erfolg ebenfalls groß: Die EndemolShine-Produktion lockte 0,91 Millionen Zuschauer an und sicherte sich fabelhafte 21,6 Prozent. Zwischenzeitlich holte3,90 Millionen Zuschauer, das bedeutete 20,6 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe kam das Format aus Berlin auf 0,85 Millionen und 20,0 Prozent.ist seit Mittwoch ein Erfolg bei RTL . Die vierte von zwölf Ausgaben sicherte sich am Donnerstag sogar 1,56 Millionen Zuschauer, das Quiz mit Hans Sigl wollten sich 15,9 Prozent der Zuschauer nicht entgehen lassen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauer verbuchte die Fernsehstation 0,38 Millionen, sodass ein Marktanteil von 16,8 Prozent heraussprang.