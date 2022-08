JunsKitchen  Erfolgsrezept: japanische Kochvideos und Katzen

YouTuber

Mehr als fünf Millionen Menschen haben den Kanal von Jun Yoshizuki abonniert und schauen sich seine Kochvideos an, bei welchen die süßen Katzen nie fehlen.

Auf YouTube lassen sich quasi unendlich viele Kochvideos finden. Um da aus der Masse herauszustechen, muss man sich schon etwas Besonderes einfallen lassen. Dies ist Jun Yoshizuki mit seinem Kanal „Juns Kitchen“ auf jeden Fall gelungen. Neben den fein säuberlich zubereiteten Gerichten tragen sicherlich auch seine Katzen, die stets einen Auftritt in den Videos erhalten, einen entscheidenden Teil zum Erfolg dar. Neben diesem Kanal hat sich der japanische YouTuber auch auf einem gemeinsamen Kanal mit seiner US-amerikanischen Frau eine große Reichweite aufgebaut.Junichi „Jun“ Yoshizuki wurde 1989 in Japan geboren und lernte an der Nagoya University of Foreign Studies im Jahr 2010 Rachel aus Cincinnati in Ohio kennen. Die beiden heirateten bereits 2011, führten dann aber vier Jahre lang eine Fernbeziehung, während Jun sein Studium beendete und Rachel als Offizierin bei der US Air Force tätig war. Der gemeinsame Kanal „Rachel and Jun“ entstand bereits im Februar 2012, damals unter dem Titel „MyHusbandisJapanese“ als Anspielung auf den Titel der Mangareihe „My Darling Is a Foreigner“. Auf dem Kanal will das Paar den Zuschauern die japanische Kultur näherbringen und veröffentlicht so zahlreiche Videos über die japanische Kultur und Gesellschaft sowie persönliche Erfahrungen aus dem eigenen Leben. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Schon nach einem Monat generierte ein Video innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Aufrufe, auch wenn der Kanal zu diesem Zeitpunkt noch kaum Abonnenten hatte. Das Video handelt davon, was man in Japan nicht tun sollte und wurde heute bereits 4,5 Millionen Mal geklickt.Heute haben den Kanal 2,63 Millionen Menschen abonniert und zahlreiche Videos wurden millionenfach aufgerufen. Ganz oben ist da ein Video über die Rettung einer Katze mit 15 Millionen Aufrufen. Viel Aufmerksamkeit erhielten aber auch Videos, in denen die beiden Müll von einem Strand entfernten oder eine Interviewreihe starteten und in diesem Rahmen die 80-minütige Dokumentation „Black in Japan“ produzierten. Momentan ist der Kanal nicht sehr aktiv, dafür erscheinen regelmäßig Videos über das Leben der beiden auf dem Kanal „Rachel & Jun’s Adventures!“, welcher ebenfalls 1,17 Millionen Abonnenten zählt.Die Katzen Kohaku, Poki, Nagi und Pichi tauchen nicht nur auf den gemeinsamen Kanälen, sondern auch bei „JunsKitchen“, der inzwischen 5,33 Millionen Abonnenten angesammelt hat, immer wieder auf. Bereits im November 2012 startete Jun auch diesen Kanal, bei dem seine Leidenschaft, das Kochen, im Vordergrund steht. Es lassen sich zahlreiche Anleitungen für japanische Gerichte, aber auch Speisen aus anderen Ländern finden. Zudem gibt es immer wieder Vlogs, zum Beispiel über den Garten oder das Kochen gemeinsam mit den Katzen. Dass die Katzen die absoluten Stars der Videos sind, zeigt auch das gefragteste Video mit mehr als 72 Millionen Klicks, in dem Jun darüber spricht, wie er die Katzen dressiert hat. Meist sitzen sie neben dem Tisch, an dem Jun kocht und dürfen auch ab und an eine Kleinigkeit probieren.Nicht selten starten die Videos mit Impressionen der japanischen Landschaft oder dem Lebensmittelkauf. Fein säuberlich und ästhetisch ansprechend bereitet er schließlich die Gerichte dazu. Besonders beliebt sind hier etwa Rezepte für Skiyaki, Ramen, Udon Nudeln, Sushi oder japanischen Dumplings. Seit 2018 gibt es noch einen weiteren Kanal mit dem Namen „Jun Yoshizuki“, auf welchem zusätzliche Vlogs erscheinen oder Jun Videos von seinem täglichen Essen veröffentlicht.