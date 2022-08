Jaime Pressly macht bei «Welcome to Flatch» mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin aus «My Name is Earl» wird in der zweiten Staffel auftreten.

Emmy-Gewinnerin Jaime Pressly («My Name is Earl») zieht in eine weitere kleine TV-Stadt. Pressly wurde für eine zweite Staffel der Fox-Serieverpflichtet. Sie wird Barb Flatch spielen, eine Immobilienmaklerin, die nach einer schweren Scheidung in ihre Heimatstadt zurückkehrt."Sie glaubt an zweite Chancen und will Flatch den Glanz geben, den es verdient – eine Margarita nach der anderen", heißt es in der Beschreibung von Presslys Charakter. «Welcome to Flatch» kehrt für seine zweite Staffel am Donnerstag, 29. September, zurück. Pressly spielte zuletzt die Rolle der Jill Kendall in Chuck Lorries «Mom». Sie wurde für den Golden Globe und den SAG nominiert und gewann 2007 den Emmy als Comedy-Nebendarstellerin für «My Name Is Earl».«Welcome to Flatch» stammt von der ausführenden Produzentin Jenny Bicks («Sex and the City») und dem Regisseur und ausführenden Produzenten Paul Feig («Brautalarm»). Die Serie ist inspiriert von BBC Studios' «This Country». Die Serie wird von Lionsgate, dem Produktionsarm der BBC Studios in Los Angeles und Fox Entertainment produziert.