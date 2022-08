Bei RTL steht die nächste Ludowig-Generation in den Startlöchern

Vermischtes

Die Tochter von «Exclusiv»-Moderatorin Frauke Ludowig, Nele Ludowig, erhält im Herbst ihre eigene Webvideo-Reihe.

Gute Beziehungen im Job helfen bekanntlich – auch und vor allem im Mediengeschäft. Nele Ludowig, die Tochter von RTL-VIP-Expertin und «Exclusiv»-Moderatorin Frauke Ludowig, möchte in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und hat einen Job beim Kölner Sender gelandet. Im Herbst startet die 19-Jährige ihre eigene Webvideo-Reihe auf rtl.de. Für das neue Format, das sich an die Generation Z richtet, möchte sie „spannenden Gästen mit starken Geschichten“ begegnen und mit ihnen über aktuelle Themen und Geheimnisse aus ihrem Leben sprechen, wie es in der Ankündigung heißt.Dem RTL-Publikum wird sich Nele am heutigen Samstag, 6. August, erstmals genauer vorstellen, denn ein Kamerateam von «GALA» hat die angehende Journalismus-Studentin bei ihrem ersten Moderationsjob auf Mallorca begleitet.Nele Ludowig ist voller Vorfreude auf ihren ersten Moderationsjob: „Ich habe schon lange den Traum, journalistisch zu arbeiten und freue mich sehr auf die großartige Chance, in der Webvideo-Reihe anderen jungen Menschen interessante Geschichten auch abseits des Rampenlichts zu erzählen.“ Roger Saha, Redaktionsleiter rtl.de, hat große Erwartungen an die Nachwuchsmoderatorin: „Nele spricht die Sprache einer ganzen Generation. Sie ist sehr talentiert und hat den frischen Blick einer 19-Jährigen: offen, unverblümt und ohne Schubladendenken. Ich freue mich sehr, dass wir Nele für uns gewinnen konnten.“