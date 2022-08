Quotencheck

Vier Folgen, jeweils zwei am Vorabend und in der Primetime, sendete Kabel Eins im Juni. Bleibt die Frage: Wurde der Neustart zur Lieblingssendung der Deutschen?

Kabel Eins setzt derzeit vermehrt auf Eigenproduktionen am Sonntagvorabend und startet dieses „typisch deutsch“-Unternehmen mit «Die Lieblingsmarken der Deutschen» bereits Mitte Juni. Damals gingen zahlreiche Prominente wie Ingo Appelt, Sarah Bora, Eko Fresh, Joey Heindle, Janine Kunze, Mark Kühler, Tommy Scheel, Aaron Troschke, Madita van Hülsen und Jasmin Wagner der Frage nach, wie die vier Marken IKEA, Aldi, LEGO und McDonald‘s zu Lieblingsmarken der Deutschen wurde und berichten über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit den Firmen.Die Ausstrahlungsweise war dabei etwas ungewohnt, denn die insgesamt vier Ausgaben wurden an zwei Sonntagen versendet. Los ging es jeweils um kurz nach 18:00 Uhr, ehe um 20:15 Uhr die zweite Folge des Abends direkt im Anschluss lief. Den Auftakt, der sich am 12. Juni um die schwedische Möbelkette IKEA drehte, verfolgten 0,52 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von soliden 3,2 Prozent entsprach. Aus der klassischen Zielgruppe stammten 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass die Sehbeteiligung bei guten 5,3 Prozent lag.Im Anschluss stieg die Gesamtreichweite auf 0,70 Millionen Primetime-Seher. Der Marktanteil sank allerdings leicht auf 2,8 Prozent. Bei den Umwobenen stiegen beide Werte deutlich an. 0,38 Millionen Zuschauer waren zur besten Sendezeit mit von der Partie. Die Aldi-Ausgabe sorgte für einen Marktanteil von hervorragenden 6,5 Prozent.Die beiden weiteren Ausgaben folgten am 19. Juni. Zunächst standen die Spielwaren von LEGO im Mittelpunkt. Auch Markenexperte Jon Christoph Berndt, der jeweils die Phänomene der vier Riesen erklärte, war wieder mit dabei. Allerdings sank das Interesse auf 0,41 Millionen Zuschauer, was mäßigen 2,2 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe generierte Kabel Eins erneut 0,18 Millionen Zuschauer, was an jenem Abend aber nur zu soliden 4,3 Prozent Marktanteil reichte. Dieser Wert stand auch zur besten Sendezeit zu Buche. Die Reichweite bei den Jüngeren stieg auf 0,27 Millionen. Insgesamt schalteten 0,55 Millionen ein, die Sehbeteiligung belief sich auf 2,1 Prozent.Im Schnitt verzeichnete Kabel Eins mit «Die Lieblingsmarken der Deutschen» eine Reichweite von 0,55 Millionen, was einem leicht unterdurchschnittlichen Marktanteil von 2,6 Prozent entsprach. Mit 0,25 Millionen 14- bis 49-jährigen Fernsehzuschauern darf man sich über eine gute Einschaltquote von 5,1 Prozent freuen. Sicherlich hätte die Durchschnittsreichweite höher ausfallen können, wenn die Sendung konsequent in der Primetime ausgestrahlt worden wäre.