Jon Hamm geht zu «The Morning Show»

US-Fernsehen

Der Schauspieler aus «Mad Men» wird in der dritten Staffel zu sehen sein.

Jon Hamm hat sich der dritten Staffel vonbei Apple angeschlossen. Hamm wird in der Rolle von Paul Marks zu sehen sein, einem Firmen-Titan, der es auf die UBA abgesehen hat und Cory (Billy Crudup), Alex (Jennifer Aniston) und Bradley (Reese Witherspoon) in seine mächtige Umlaufbahn zieht.Neben Crudup, Aniston und Witherspoon stößt Hamm zu einer Besetzung, die Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden, Greta Lee, Ruairi O'Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino und Julianna Margulies umfasst. Hamm wurde gecastet, nachdem Apple zuvor einen humorvollen Werbespot mit dem Titel "Everyone but Jon Hamm" veröffentlicht hatte, in dem sich Hamm darüber beklagt, dass scheinbar jeder bekannte Schauspieler ein Projekt bei Apples Streaming-Dienst hat, außer ihm.Staffel drei von «The Morning Show» soll im September in Produktion gehen. Charlotte Stoudt wird in der neuen Runde als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren, da sie einen Gesamtvertrag mit Apple hat.