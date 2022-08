RTL+ arbeitet mit Streamer EliasN97 zusammen

Vermischtes

Der erfolgreichste deutsche Streamer Elias Nerlich veranstaltet im September ein Fußball-Turnier, das RTL+ kostenlos streamen wird.

Im Anschluss an denzwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt sprach Moderator Florian König am späten Mittwochabend in einer Live-Schalte mit Elias Nerlich, der ein Projekt mit RTL+ vorstellte. Der Streamer, der unter dem Namen EliasN97 bekannt ist, veranstaltet am 11. September den, den der Kölner Streamingdienst im Free-Bereich streamen wird. Im Audi Dome in München laden Nerlich, die Rabona GmbH und Hauptsponsor adidas die bekanntesten deutschen Streamer- und E-Sportler zu einem realen Fußballturnier vor 6500 Zuschauer ein.Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+: „Wir freuen uns sehr, mit EliasN97 den deutschen Superstar der Gaming- und E-Sport-Streamer in der RTL-Familie begrüßen zu dürfen. Zusammen wollen wir auf RTL+ ein einzigartiges Fußball-Event für unsere jungen Zuschauer:innen realisieren und unsere gemeinsamen Leidenschaften, Fußball und Unterhaltung, auf ein neues Level heben.“„RTL ist bekannt für hochklassiges Entertainment und Sport. Ich freue mich unglaublich einen so starken Partner an meiner Seite zu haben, um mit diesem Event nochmal eine Schippe draufzulegen und den Zuschauern die beste Unterhaltung bieten zu können“, so Nerlich, der seinen digitalen Erfolg auch auf die grüne Wiese übertragen konnte. Im Juni gründete Nerlich mit „Delay Sports“ sein eigenes Fußballteam, das ab der kommenden Saison im Raum Berlin in der Kreisliga C antritt und zu ersten Testspielen bereits rund 4500 Zuschauer anzog. Online läuft es noch besser. In der dritten Juli-Woche gehörte EliasN97 unter die Top5 der weltweit meistgesehenen Accounts auf der Streaming-Plattform Twitch. Sowohl bei Twitch als auch bei YouTube und Instagram folgen ihm über eine Million Menschen. Als FIFA-Profi spielte er von 2018 bis 2021 für das E-Sports-Team von Fußballbundesligist Hertha BSC und machte sich als Co-Founder des E-Sport-Clans „FOKUS“ anschließend selbstständig.