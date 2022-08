RTLup setzt im September auf Mega-Schlager-Spektakel

TV-News

Mitte des Monats überträgt der Spartensender das Schlagerfest «Lieblingslieder» in der Rheinaue Bonn.

Schlager-Sendungen sind derzeit sehr beliebt, worüber sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit Blick auf die Einschaltquoten freut. Doch auch abseits von ARD und ZDF erhält die Schlagermusik eine Bühne, denn RTLup hat nun angekündigt das Schlagerfestin der Rheinaue Bonn zu übertragen. Das Event, das am 14. September, um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, wird von «DSDS»-Gewinner Ramon Roselly und RTL-Moderatorin Steffi Brungs moderiert. Neben Roselly selbst stehen auch Szene-Größen wie Vanessa Mai, Beatrice Egli, Mi¬chelle, Ross Antony, DJ Ötzi, Marianne Rosenberg und Nino de Angelo auf der Bühne.Neben dem hochkarätigen Open-Air-Event setzt RTLup bereits eine Woche zuvor ebenfalls auf Musik im Fernsehen. Am 7. September präsentiert man dem Publikum die 20er-Ranking-Show. Mit der eigenproduzierten Musik-Sendung möchte der Spartensender die großen Italo-Hits noch einmal Revue passieren lassen.Bereits im August setzt man am kommenden Mittwoch, 17. August, sowie eine Woche später auf zwei Dokumentationen zur besten Sendezeit. Mitundwirft RTLup einen Blick auf das Leben und die außergewöhnlichen Karrieren der beiden Superstars der Schlagerszene.