Sammer, Gomez und Co.: Diese Experten analysieren für Prime Video

Köpfe

Auch in der kommenden Spielzeit zeigt der Videodienst von Amazon immer ein Dienstagsspiel der UEFA Champions League. Der Saisonstart erfolgt bereits in der kommenden Woche.

Gerade haben mit Real Madrid und Eintracht Frankfurt die beiden Europapokal-Sieger der vergangenen Saison den UEFA Super Cup bestritten, da wirft die neue Saison im internationalen Wettbewerb bereits ihre Schatten voraus. Aktuell läuft bereits die Qualifikation zur UEFA Champions League, deren Play-off-Runde in der kommenden und übernächsten Woche ausgespielt wird. Wie in der vergangenen Saison überträgt neben DAZN auch wieder Amazon Prime Video jeweils ein Spiel am Dienstagabend. Am 16. August zeigt der Streamer das Hinspiel zwischen den Europa-LEauge-Finals Glasgow Rangers und der PSV Eindhoven. Am 23. August ist das Rückspiel zwischen Benfica Lissabon und Dynamo Kiew zu sehen.Und auch das Personal von Prime Video steht fest. Wie in der Vorsaison analysiert Sebastian Hellmann gemeinsam mit einem wechselnden Experten-Panel die Partien. Am kommenden Dienstag stehen ihm Patrick Owomoyela und Josephine Henning zur Seite. Die Übertragung startet um 20:30 Uhr und wird im Studio in Köln produziert.Zum Experten-Team der diesjährigen Champions-League-Saison gehören neben Henning und Owomoyela auch Matthias Sammer, Mario Gomez, Kim Kulig und Tabea Kemme. Weitere Experten kommen im Lauf der Saison zum Einsatz und werden vor dem jeweiligen Spieltag bekannt gegeben. Auf der Kommentatoren-Position melden sich mit Jonas Friedrich und Co-Kommentator Benedikt Höwedes dieselben Stimmen wie im Vorjahr. Direkt vom Spielfeldrand holen die Reporter Annika Zimmermann und Sebastian Benesch die Stimmen des Matches ein, Jan Krebs berichtet als Außenreporter im Nachgang an den Spieltag von einer anderen Spielstätte. Zimmermann moderiert zudem die Preview-Show, die am Vorabend der Partie bei Prime Video zu sehen sein wird. Durch die Postgame-Highlight-Show aus dem Studio in Köln führt in dieser Saison Moderatorin und Podcasterin Lena Cassel.