Shannon Bream übernimmt «Fox News Sunday»

US-Fernsehen

Der Vorgänger Chris Wallace wechselte bereits vor knapp neun Monaten zu CNN.

Fast zehn Monate nach dem Abschied von Chris Wallace, der zu CNN ging, hat Fox News eine Entscheidung getroffen, wer den Sonntagabend übernimmt. Shannon Bream wurde ausgewählt, die Sendungzu moderieren. Damit ist sie die erste weibliche Korrespondentin, die die Sendung in ihrer 26-jährigen Geschichte moderiert.Wie Fox News am Donnerstag mitteilte, beginnt ihre offizielle Amtszeit bei der Sendung am 11. September. Bream wird weiterhin als Chefkorrespondentin des Senders für Rechtsfragen tätig sein. Eine Reihe von Journalisten wird als Gastmoderatoren Breams derzeitige Sendung, die auf Mitternacht ausgerichtete «Fox News @ Night», moderieren, bis ein ständiger Nachfolger ernannt wird."Es war mir eine Ehre, in den letzten 15 Jahren bei Fox News über wichtige Nachrichten aus Washington zu berichten", sagte Bream in einer vorbereiteten Erklärung. "Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, eine Sonntagssendung zu moderieren, und freue mich auf diese neue Aufgabe." Seit Wallace Ende letzten Jahres zu CNN wechselte, hat sich Fox News auf eine Rotation von Moderatoren verlassen, um «Fox News Sunday» zu leiten. Breams Sendungen, so Fox News, "übertrafen den 2021er Durchschnitt der Sendung um 20 Prozent". Einige ihrer Auftritte bei «Fox News Sunday» führten auch zu erheblichen Zuwächsen bei den Zuschauern zwischen 25 und 54 Jahren, der von den Werbekunden am meisten gewünschten Zielgruppe für Nachrichtenprogramme.