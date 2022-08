Katzenberger auf dem Bauernhof bald auch im Free-TV

TV-News

Die erste Eigenproduktion des Streamingdienstes discovery+ kommt Ende September zu TLC.

Als der Streamingdienst discovery+ Ende Juni in Deutschland an den Start ging, hatten die Verantwortlichen gleich eine erste Eigenproduktion mit im Gepäck. Etwas überraschend konnte man sich die Dienste von RTLZWEI-Gesicht Daniela Katzenberger für die Doku-Soapsichern. Picture Puzzle stellte insgesamt sechs Episoden her, die nun auch ins Free-TV zum Warner-Bros.-Discovery-Sender TLC kommen.„The Learning Channel“ strahlt ab dem 28. September immer mittwochs um 20:15 Uhr jeweils eine Episode aus. In der Serie tauscht Katzenberger ihre High-Heels gegen Gummistiefel und packt auf einem Bauernhof tatkräftig mit an. Dabei übernimmt sie Aufgaben, wie Kühe melken, Trecker fahren, Hühner rupfen oder Gülle leeren, und stößt dabei auch an ihre Grenzen.„Das war echt die Erfahrung meines Lebens, ich hab selten so geschwitzt und gestunken“, lacht Daniela Katzenberger. „Dass ich auf dem Bauernhof schufte und nicht gleich mit dem Trecker abhaue, verdanke ich Bauer Peter und seiner Familie. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann mich mal dazu bringt, Kühe zu melken, Hühner zu rupfen, Gülle aufs Feld zu fahren und um 5 Uhr morgens aufzustehen”, blickt Daniela Katzenberger auf ihre Landleben-Challenge zurück.Bei «Katzenberger @Work: Gülle statt Glamour» fungierten Ulrike M. Schlie und Torsten Maassen als Produzenten, Producerin ist Johanna Thiele für Warner Bros. Discovery.