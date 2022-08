Lauren Ambrose geht zu «Yellowjackets»

US-Fernsehen

In der zweiten Staffel wird die Schauspielerin die erwachsene Van verkörpern.

Lauren Ambrose wurde für die zweite Staffel des Emmy-nominierten Dramasverpflichtet, teilte Showtime am Donnerstag mit. «Yellowjackets» wird noch in diesem Monat in Vancouver mit der Produktion der zweiten Staffel beginnen. Ambrose wird die erwachsene Version von Van spielen, die als Teenager von Liv Hewson dargestellt wird. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass Hewson in der zweiten Staffel der Serie zur Stammdarstellerin befördert wurde.Die Besetzung von Ambrose beantwortete die Frage der «Yellowjackets»-Fangemeinde, ob Van es lebend nach Hause geschafft hatte. «Yellowjackets» handelt von einer Highschool-Fußballmannschaft aus New Jersey, die nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis gestrandet ist, wo sie ihre eigene Gesellschaft aufbaut (und sich scheinbar dem Kannibalismus zuwendet), bevor sie 19 Monate später gerettet wird. Die Serie spielt in zwei Zeitebenen: die gestrandeten Mädchen, die den Absturz 1996 überlebten, und ihre erwachsenen Ichs 25 Jahre später.In Staffel eins wurden diese Erwachsenen von den Emmy-Nominierten Melanie Lynskey (Shauna) und Christina Ricci (Misty) sowie Juliette Lewis (Natalie) und Tawny Cypress (Taissa) gespielt. Im Staffelfinale der Serie erfuhren wir jedoch, dass Lottie (gespielt von Courtney Eaton als Teenager) ebenfalls am Leben war – und viele Fans vermuteten, dass auch Van überlebt hatte.