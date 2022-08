«Abbott Elementary»-Star unterschreibt Warner-Bros.-Deal

US-Fernsehen

Die Schauspielerin und Autorin Quinta Brunson hat einen Exklusivvertrag bei der Produktionsfirma bekommen.

Die Warner Bros. Television Group hat einen mehrjährigen Gesamtvertrag mit der Komikerin Quinta Brunson unterzeichnet. Brunson, die für ihre gefeierte Comedybekannt ist, hat die Serie unter dem Studio entwickelt und wird im Rahmen des Vertrags weiterhin als ausführende Produzentin, Autorin und Schauspielerin bei der Serie tätig sein. Warner Bros. Television produziert die Serie in Zusammenarbeit mit 20th Television.Brunson wird außerdem Originalprogramme für alle Plattformen kreieren, entwickeln und produzieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf HBO Max von Warner Bros. Discovery, externe Streaming-Plattformen, Kabelkanäle und die US-Sender. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben, aber der Pakt markiert Brunsons erste exklusive Gesamtvereinbarung mit einem großen Studio."Ich freue mich, meine langjährige kreative Partnerschaft mit Warner Bros. auszubauen. Mit «Abbott» als Anker freue ich mich auf das, was wir als Nächstes schaffen werden", so Brunson. "Quinta Brunson ist eine Meisterleistung und ein großes Talent, und wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit ihr durch diesen neuen Gesamtvertrag fortzusetzen. Was Quinta und ihr Team von «Abbott Elementary» in der ersten Staffel erreicht haben, ist einfach außergewöhnlich", fügte Channing Dungey, Vorsitzender der Warner Bros. Television Group, in einer Erklärung hinzu. "Wir können die zweite Staffel kaum erwarten und werden in den kommenden Jahren viele weitere Projekte mit ihr angehen. Ich bin so dankbar, dass Quinta Teil unserer WBTV-Familie ist, und ich freue mich auf viele weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit."